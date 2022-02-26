На Троєщині затримано 60 диверсантів

ЗСУ та сили територіальної оборони продовжують боронити столицю від російських окупантів. Наші герої ліквідовують групи ворожих диверсантів.

ЗСУ та сили територіальної оборони активно обороняють Київ від окупантів. Запеклі бої тривають у кількох районах столиці України.

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Затримання диверсантів

Українським силам вдалося затримати групу ворожих диверсантів. Група затриманих склала 60 осіб, повідомили у Держспецзв'язку.

Зазначимо, що активні бої у Києві продовжуються. Нашим героям вдалося відбити напад на військову частину. Також повідомлялося, що ворогу вдалося висадити десант у Василькові.

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