ТРЦ у Києві відмовився показувати на екранах відео про українських військових

Столичний торгово-розважальний центр Gulliver не захотів транслювати відео про загиблих українських захисників або воїнів, які наразі перебувають у полоні. У компанії прокоментували своє рішення.

Представники Аналітичного центру "Вибір Країни" хотіли розмістити на екранах торговельного центру відеоролики про українських героїв, зокрема, полеглих воїнів. Вони були готові транслювати такий контент на платній основі. Однак, ініціатори проєкту отримали відмову.

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Що відомо про цю ситуацію

Захисник Маріуполя Руслан Сербов 21 грудня опублікував на своїй сторінці у соцмережі допис, у якому порушив це питання. Військовий оприлюднив скриншоти листування з адміністрацією компанії.

Він був ініціатором періодичного показу на великих рекламних екранах сюжетів про військових, які віддали життя за Україну, а також про полонених.

У компанії згодом відреагували на цей допис та зазначили, що вони допомагають українським захисникам іншими способами. Вони розповіли, що безкоштовно надають рекламні площини під благодійні та соціальні проєкти та збори, зокрема, на підтримку військових.

ТРЦ Gulliver також зауважив на тому, коли була датована пропозиція щодо розміщення відео на цю тему.

Звертаємо увагу, що скриншоти, представлені у дописі датовані 22 серпня 2022 року. На той час ми дійсно звертали підвищену увагу на контент військового характеру, оскільки фасадні екрани ТРЦ Gulliver є найпомітнішими у Європі, їх бачать всі,

– йдеться в повідомленні.

Водночас у компанії додали, що демонстрація такого відео – це велика відповідальність та ризики за десятки тисяч людей, які перебувають у комплексі.

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