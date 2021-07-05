"Труба Медведчука" не стане "трубою Коломойського", – Данілов

Санкції Ради нацбезпеки та оборони проти Віктора Медведчука вплинули, зокрема, й на частину магістрального нафтопродуктопроводу. Тепер контроль над трубою має держава.

Про це в інтерв'ю програми "Перші особи" розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. Він заперечив інформацію про те, що контроль над трубою начебто перейшов у руки Ігоря Коломойського.

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"Труба Медведчука" підконтрольна Коломойському?

Нафтопровід "Самара – Західний напрям", який фактично контролювали компанії олігарха Віктора Медведчука, за рішенням суду повернувся під державний контроль. Однак деякі експерти переконані, що насправді труба перейшла у руки Ігоря Коломойського.

Це фактично можна вважати доказом, що деолігархізація, яку задекларував президент, може вилитись у перерозподіл активів від старих олігархів до нових.

Ніякого стосунку до Ігоря Валерійовича (Коломойського – 24 канал) ця труба не має. Вона буде державницькою трубою, у державницькій власності. Вона буде для держави України заробляти гроші,

– запевнив Данілов.

Він наголосив, що труба стала підконтрольною Медведчуку під час війни на Сході, а це неприпустимі речі. Усі кулуарні домовленості, які тоді почали впроваджувати, є небезпечними у сучасній політиці.

Нафтопровід Медведчука: коротко про головне

Нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрям" називають "трубою Медведчука", адже його контролювали компанії із орбіти олігарха.

Робота нафтопроводу приносила олігарху прибутки, які використовувались на фінансування бойовиків на Донбасі, а також проросійських медіа.

19 лютого РНБО доручила повернути у державну власність частину нафтопродуктопроводу. Вже 21 лютого Володимир Зеленський ввів рішення у дію.

Господарський суд Житомирської області 8 червня відкрив провадження про повернення у власність держави нафтопроводу "Самара – Західний напрямок".Прем'єра інтерв'ю відбудеться у вівторок, 6 липня, на 24 каналі о 20:00. Також можна буде переглянути в нашому ютубі.

Олексій Данілов розповів про "трубу Медведчука": дивіться відео