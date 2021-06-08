Суд відкрив провадження щодо повернення "труби Медведчука" у власність держави

8 червня 2021 , 22:51
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Фонд державного майна намагається націоналізувати "трубу Медведчука". За його позовом Господарський суд Житомирської області відкрив провадження про повернення у власність держави нафтопроводу "Самара – Західний напрямок".

Про це виданню повідомили у пресслужбі суду. Там також додали, що засідання у межах цього провадження призначили на 14 вересня.

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Щодо "труби Медведчука" відкрили справу

Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна України про повернення у власність держави нафтопроводу "Самара – Західний напрямок",
– йдеться у повідомленні.

Цю інформацію у межах форуму "Демократія в дії" журналістам підтвердив і директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

"Детективи провели дуже ретельне розслідування цього факту, є підозрювані в цій справі. Вчора (7 червня – 24 канал) Господарський суд Житомирської області відкрив провадження", – заявив він.

Нагадаємо, нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрям" має ділянку на території України довжиною 1 433 кілометри, яка сполучає її з Росією та Білоруссю й тягнеться до західного кордону.

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Що відомо про нафтопровід "Самара – Західний напрям"

  • 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
  • Тоді ж вирішили повернути в державну власність нафтопровід "Самара – Західний напрям".
  • Вже 21 лютого Володимир Зеленський ввів це рішення у дію.
  • Журналісти Bihus.Info нещодавно оприлюднили "плівки Медведчука", на яких він нібито обговорює перебирання контролю над українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" у 2015 році. За даними розслідувачів, кум Путіна причетний до того, що трубопровід повернувся під контроль російської "Транснефти", попри рішення Вищого господарського суду України.
Автор: Наталія Пристанська