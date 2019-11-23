Труба заявив про прогрес у розслідуванні "злитих" записів розмов з власного кабінету
Директор Держбюро розслідувань Роман Труба заявив про прогрес у розслідуванні скандальних витоків у месенджері телеграм, у тому числі останнього "зливу" записів розмов з його власного кабінету.
В результаті розслідувань будуть названі причетні до скандалу, а також ті, хто встановив прослуховування в кабінеті директора ДБР, пообіцяв Труба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".
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"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб суспільство почуло про виконавців, які поставили прослуховування в кабінеті, і після встановлення їх особистостей обов'язково дати оцінку, чи це було законно. І у разі порушень з їх боку – притягнути до відповідальності", – сказав директор ДБР.
Він також звернув увагу на те, в який період були опубліковані розмови у телеграм-каналі "Трубу прорвало".
"Це буде відповідь на питання, для чого і кому вони потрібні", – наголосив Труба.
При цьому він анонсував, що нові провокації і чергові викиди записів на телеграм-каналі можливі найближчим часом – до першої річниці роботи ДБР, 27 листопада, або на момент продовження розгляду у Верховній Раді законопроєкту про перезапуск ДБР.
Що відомо про записи розмов у кабінеті Труби
Ввечері 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" опублікували аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос. Розмови на цих записах, якщо вони таки справжні, свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються з Офісу Президента.
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Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала:
- виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка;
- підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун;
- справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка;
- закупівлі для армії;
- директор ДБР нібито за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки і глави Офісу Президента Андрія Богдана розпоряджався призупинити обшуки в Дніпровській міськраді, обшуки "Приватбанку" та НБУ на час візиту місії МВФ.