Десь плаче одна Марченко: "трубу Медведчука" повернули у державну власність

Позов Фонду державного майна задовольнили. Мовиться про визнання права власності за Україною на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". У народі вона відома як "труба Медведчука".

Для зрадників Медведчука та Оксани Марченко настали "темні часи". Минулого місяця у власність держави повернули ділянку площею 9,5 гектара на березі Дніпра. Раніше вона належала одіозній Марченко.

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Що відомо про "трубу Медведчука"

Наголошують, що повернути цю частину магістрального нафтопродуктопроводу Україна намагалася упродовж багатьох років. Активну увагу "трубі Медведчука" приділили ще під час засідання РНБО взимку 2021 року.

Тоді мовилося, що Кабмін вжити заходів для забезпечення захисту економічних інтересів держави. В ОП тоді наголосили, що "труба Медведчука" має важливе значення:

народногосподарське;

оборонне.

Однак за понад 5 років уряд не забезпечив належного захисту майнових інтересів держави та доведення в судах різних інстанцій права держави Україна на володіння та користування частиною нафтопродуктопроводів. Унаслідок цього державна власність опинилася в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України,

– додали в ОП.

Нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок" збудували ще у часи СРСР. Після 1991 року "труба Медведчука" мала перейти у власність України.