Взяття під варту Труханова: захист мера Одеси розповів, чи подаватиме апеляцію

Меру Одеси Геннадію Труханову суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Адвокат одеського голови планує оскаржувати це рішення.

Олександр Лисак наголосив, що вранці 5 травня він планує подати апеляцію до суду. Крім цього, жодної застави за звільнення Труханова з-під варти вносити ніхто не планує.

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Труханов хоче апелювати рішення про свій арешт

Адвокат Труханова повідомив, що рішенням суду мер Одеси, звісно ж, не задоволений. Водночас Лисак підкреслив, що гарним моментом є те, що він має право оскаржити цей вердикт.

Це ж не те що було попереднє рішення, де не можна оскаржити,

– зауважив адвокат.

Зазначимо, що Вищий антикорупційний суд 4 травня постановив взяти мера Одеси Геннадія Труханова під варту. Він має право внести заставу 13 мільйонів гривень. Міського голову затримали прямо у залі суду після завершення засідання.

Справа "Краян": що відомо

Рішення Антикорсуд прийняв в межах справи щодо заводу "Краян".

Труханова та ще кількох представників мерії Одеси підозрюють у заволодінні грошима з бюджету міста.

Справа триває ще з 2016 року.

Суть у тому, що чиновники могли придбати за заниженою ціною збанкрутілий завод "Краян".

Сума, яку могли присвоїти Труханов та його соратники, сягає 92 мільйонів гривень.

Раніше Труханов не вніс 30,866 мільйона гривень застави, саме через це прокурор звернувся до ВАКС щодо зміни запобіжного заходу на тримання під вартою.