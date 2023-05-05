Труханов вийшов на свободу: за мера Одеси внесли заставу

Мер Одеси Геннадій Труханов вийшов на свободу. За нього внесли заставу у розмірі понад 13 мільйонів гривень.

Мер Одеси Геннадій Труханов обвинувачується у розкраданні бюджетних коштів у справі купівлі заводу "Краян". Суд взяв його під варту 4 травня з правом внесення застави.

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За мера Одеси внесли заставу в 13 мільйонів

Як повідомив журналістам депутат промерської фракції "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра саме він вніс заставу за мера Одеси. Зазначимо, що йдеться про сплату 13,42 мільйона гривень.

Окрім того, Труханова зобов'язали також здати закордонний паспорт та носити електронний браслет. Його повинні випустити на свободу вже у найближчі години.

На мера Одеси також поклали наступні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до суду;

не відлучатися за межі території України без дозволу суду;

повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду.

Справа Труханова: що відомо