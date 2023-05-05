Труханов вийшов на свободу: за мера Одеси внесли заставу
5 травня 2023, 18:53Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Мер Одеси Геннадій Труханов вийшов на свободу. За нього внесли заставу у розмірі понад 13 мільйонів гривень.
Мер Одеси Геннадій Труханов обвинувачується у розкраданні бюджетних коштів у справі купівлі заводу "Краян". Суд взяв його під варту 4 травня з правом внесення застави.
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За мера Одеси внесли заставу в 13 мільйонів
Як повідомив журналістам депутат промерської фракції "Довіряй ділам" Дмитро Танцюра саме він вніс заставу за мера Одеси. Зазначимо, що йдеться про сплату 13,42 мільйона гривень.
Окрім того, Труханова зобов'язали також здати закордонний паспорт та носити електронний браслет. Його повинні випустити на свободу вже у найближчі години.
На мера Одеси також поклали наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до суду;
- не відлучатися за межі території України без дозволу суду;
- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі суду.
Справа Труханова: що відомо
- У вересні 2016 року Одеська міськрада купила за 185 мільйонів гривень будівлю збанкрутілого заводу "Краян". Приватна компанія, у якої придбали завод, заплатила за комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень.
- Детективи НАБУ й САП зафіксували, що фірма-продавець спробувала перерахувати кошти від продажу іншій компанії з ознаками фіктивності. Обвинуваченими у справі стали безпосередньо мер Одеси та інші посадові особи. Безпосередньо Труханова звинувачують у тому, що він незаконним шляхом міг заволодіти сумою у понад 92 мільйони гривень.
- У 2019 році відбувся суд, на якому усіх фігурантів справи виправдали. Проте САП оскаржила вирок у Вищому антикорупційному суді.
- У лютому 2021 року Апеляційна палата ВАКС скасувала виправдувальний вирок міському голові Одеси Геннадію Труханову та решті обвинувачених. Відтоді справу розглядає Вищий антикорупційний суд України
- У квітні 2023 року ВАКС змінив запобіжний захід міському голові Одеси Труханову та призначив заставу у розмірі понад 30 мільйонів гривень.