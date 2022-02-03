Проте є ця реакція є природною чи вимушеною заради самозахисту – запитання. Але мене зараз поки трохи інше цікавить – чим ця історія зрештою завершиться, які матиме наслідки для Трухіна, героя-поліцейського, "слуг народу" та для президента.

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Докази провини Трухіна не з'явились

Маю припущення щодо цих питань, але буду чесним – людям із загостреним відчуттям справедливості мої відповіді і припущення не сподобаються.

Для початку – тепер маємо "черговий" сплеск цікавості й обурення тому, що історії з ДТП Трухіна вже пів року, а на нинішній "сплеск" підбурило чергове розслідування від "Української правди".

Журналістам "злили" відео з бодікамери одного з поліцейських (який був серед перших на місці аварії). Він ще й погодився із журналістами поспілкуватися – підтвердив те відео і дав роз'яснення кільком пікантним епізодам.

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Утім, важливий момент – нічого ж кардинально нового з тих записів та коментарів ми не дізналися – адже в загальних рисах все вже було відомо. Ми підозрювали, що нардеп був на підпитку і що саме він був за кермом.

Дотепер – це були лише наші припущення, натепер вони такими і залишилися – на жаль, не доказами. Адже ані в словах поліцейського журналістам, ані в записах з його камери того усього нема – немає доказів провини депутата.

Суд вимагатиме конкретики

Є вагомі припущення, що депутат був напідпитку і що свідок саме його бачив за кермом. Але розуміємо, що для суду таких припущень буде замало, адже це все будуть лише опосередковані докази.

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Суду потрібні конкретні докази і бажано з мокрими печатками:

дані лабораторних аналізів депутата або хоча б результати драгера;

записи з камер спостереження на трасі, де видно, що саме Трухін був за кермом;

запис із відеореєстратора іншого авто, де видно, як саме Трухін з-за керма вилазить.

Але усього цього немає і свіже журналістське розслідування також нових доказів не надає.

Але ви тільки не подумайте, що я Трухіна вигороджую – у жодному разі такого не кажу. Лише даю відповідь на те запитання, з якого я почав цю розмову. Я питав, а чи буде Трухіну покарання, тепер змушений констатувати, що покарання йому не буде.

Це не тому, що він, мовляв, не винуватий, а тому, що його винуватість в суді з наявними доказами не доведеш, відповідно, кримінальної відповідальності в історії з ДТП все ж таки не буде взагалі.

Я попереджав, що людям із загостреним відчуттям справедливості мої відповіді й припущення не сподобаються.

Покарання за хабар не буде

Так само не буде йому, думаю, і покарання за спробу дати поліцейським хабар (про який ми дізналися зі запису бодікамери поліцейського, оприлюдненого "Українською правдою".

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Не буде покарання, бо не певен, що суд визнає ці докази вагомими. Депутат лише "на словах" пропонував поліцейським гроші. Такі докази, слова, в суді адвокати Трухіна дуже легко спростують.

Чому так думаю, бо ми знаємо, як розвалюються в суді навіть залізобетонні, задокументовані докази хабарництва – коли депутат-фігурант сам ті гроші вимагає, сам суми називає, мічені купюри в руки бере й на гарячому його одразу затримують. Але потому в суді те все розвалюється.

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Що вже казати про цю ситуацію, коли пропозиція хабаря була лише на словах (а Трухін потому це травмою і шоком пояснить, мовляв, взагалі не розумів від стресу, що казав). Тому і цей факт спроби підкупу, думаю, залишиться недоказаним й відповідно, залишиться він без покарання.

Підсумую щодо Трухіна – припускаю, що кримінального покарання йому все ж таки не буде, чому саме – бо прямих доказів і дотепер немає. Їх або не знайшли, або знайшли і вже знищили.

Або ж знайшли, сказали, що знищили і тепер будуть або його тими доказами шантажувати, або ж незабаром зіллють їх журналістам-розслідувачам для наступної серії їхніх розслідувань.

Хто найбільше постраждає в історії з ДТП

Трухіна виключили з партії, і якщо він не депутат-мажоритарник, то теоретично мають в нього і депутатський мандат відібрати, тобто позбавити його недоторканності та турнути з Верховної Ради.

Щодо недоторканності, то вона йому вже не надто допомогла б, адже генпрокурорка Ірина Венедіктова дуже оперативно оголосила про кримінальне провадження проти Трухіна і про те, що вона його передала до НАБУ на розслідування.



Трухіна виключили з партії / Пресслужба "Слуги народу"

І цікаво тепер – а чому до НАБУ, чому ж знову не спробувала поховати цю справу у кишеньковому Державному бюро розслідувань?

Але оскільки вже за ДБР згадав – як думаєте, буде покарання тим правоохоронцям Держбюро розслідувань, які за пів року не спромоглися назбирати доказів у справі і з'ясувати, був Трухін за кермом чи ні?

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Або ж вони розібралися, але виконують наказ: розслідування саботувати, а докази знищити. Попри все, в обох випадках покарання жодного не буде, бо вони ж точно мають як відбрехатися, що слідували, мовляв, процедурі і "навіть Шерлок Холмс виявився б безсилим розкрити цей злочин століття".

Отже, ще раз – Трухіну покарання не буде жодного (бо не можна ж вважати покаранням виключення з партії, погодьтеся), так само як не буде покарання й усім тим виконавцям, які саботували розслідування цього ДТП.

Найбільше в цій історії постраждає і програє президент Володимир Зеленський.

Цього тижня опозиційні телеканали, популярні ток-шоу країни цій темі будуть приділяти максимум уваги, і вони так своїх глядачів тим накачають, що вже за місяць, коли соціологи влаштують чергове опитування "прихильності українців до політиків", то з'ясується, що рейтинг партії і самого Зеленського обвалився ще на декілька пунктів.

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Можна було б Зеленського і "слуг народу" пошкодувати, мовляв, вони ж тепер вкрай оперативно відреагували, засудили і навіть вигнали Трухіна з партії. Але ж ми з вами дорослі люди і всі розуміємо, що це не було щирою їхньою реакцією і щирим обуренням.

Ми всі розуміємо, що і "слуги народу", і Зеленський лише із самозахисту так демонстративно від Трухіна відмежувалися – якраз для того, щоб не перебрати на себе увесь цей негатив від зашквареного колеги.

Утім, направду, навряд чи таке спрацює, навряд чи українці повірять, що лише тепер "слуги народу" дізналися, як все насправді відбувалося із тим ДТП за участі їхнього колеги по партії.

Обвалення рейтингу, яке точно отримає собі Зеленський (через новий сплеск скандалу довкола ДТП із Трухіним) – це направду цілком обґрунтована платня за недалекоглядність, помилки в кадровій політиці, помилкове рішення вписатися за Трухіна.

Утім, завершити хочу на позитив, сподіваюсь історія з Трухіним стане Зеленському уроком, що не варто зашкварених друзів і колег покривати від правосуддя.

Сподіваюсь Зеленський зробить правильні висновки з цієї історії й не тільки очисть своє оточення, але й в майбутньому таких помилок не повторюватиме.