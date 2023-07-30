Раніше вмирали за 2 авто, тепер – за 2 колеса: як змінилися виплати окупантам

Ні для кого не секрет, що росіяни ідуть на війну виключно у корисливих цілях. Солдати армії Росії мають на меті лише матеріальне збагачення.

Про це 24 Каналу розповів шеф-редактор видання The Insider, російський опозиційний журналіст Тимур Олевський. Він зауважив, що оплата людської смерті девальвується на очах з великою швидкістю. Ймовірно, людей, які захочуть це робити стане набагато менше.

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Кривава піраміда Путіна

Кремлівський диктатор Владімір Путін кличе на війну найтемніших, найзабитіших і найжорстокіших людей. Люди, які ні своє життя дорого не цінують, ні чуже. Адже у світі, де вони живуть, життя не коштує дорого. А Путін пообіцяв їм серйозні виплати й найголовніше трунові.

Іде одна людина з громади, а повертається два автомобілі за кількістю грошей, які вони отримують, коли людина помирає. Сама по собі людина нікчемна й нікому не потрібна, а автомобіль знадобиться. Ця диявольська логіка працює протягом року від початку повномасштабного вторгнення,

– сказав Олевський.

Російський диктатор купує людей в обмін на купу грошей, які сам надрукував. Заради бандитського форсу центробанк і Путін опустили курс євро у 2022 році до 50 рублів, а зараз євро коштує 100 рублів. Ціни на російські автомобілі виросли, а на європейські й китайські виросли в рази.

Поміняти сина на машину вже не можна. Відбувається кривава девальвація життя. Росіяни розв'язали Путіну руки й зупинити тепер його не можуть. Тільки якщо перші померли за дві машини, то тепер – за два колеса,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Тепер люди, які одні з перших, підтримали війну своїм життям в обмін на гроші поїхали за дві автівки, а зараз за пів. За ці гроші можна хіба що випити всім селом, а от купити машину не вийде.

"Єдине, що залишається тим, хто отримує гробові – це пити всім селом. А в тих, хто іде на війну одна розвага – шукати жінок, які за невеликі гроші погодяться надати сексуальні послуги. Путін зробив криваву піраміду, де перші помирають за дорого, а останні – так", – додав Олевський.

Які трунові виплачують росіянам: дивіться відео

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