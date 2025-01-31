Трюдо закликав канадців готуватися до складних часів через агресивну політику Трампа

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав канадців готуватися до складних часів. Це пов'язано з політикою Дональда Трампа щодо тарифів на імпорт.

Трамп такими методами хоче зупинити нелегальну імміграцію та потік наркотиків до США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які наслідки матиме протекціонізм Трампа для Канади

Трамп запланував ввести 25% мита на імпорт з Канади та Мексики до завтра, 1 лютого. Так Трамп спонукає уряди країн припинити потік нелегальних мігрантів та смертоносного опіоїду фентонілу до США.

Прем'є Канади Джастін Трюдо перед консультативною радою канадсько-американських відносин заявив, що країна перебуває у критичному моменті.

Я не буду прикрашати це – наша нація може зіткнутися з важкими часами в найближчі дні та тижні,

– заявив він.

Трюдо також запевнив, що Канада не сидітиме склавши руки, а відповість США.

Ми готові дати відповідь – цілеспрямовану, рішучу, але розумну, негайну відповідь. Це не те, чого ми хочемо, але якщо він рухатиметься вперед, ми також діятимемо,

– сказав він у телевізійному виступі, додавши, що всі варіанти на столі.

Довідка: Близько 75% виробництва товарів та послуг Канади експортується до США. Економіка країни може відчутно постраждати від нових мит.

Додамо, згідно з повідомленням Білого дому, США введуть мита на рівні 25% для Канади та Мексики та 10% для Китаю з 1 лютого.