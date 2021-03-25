Він відповідальний за жахливі речі, – Трюдо прокоментував слова Байдена про Путіна-вбивцю

Джастін Трюдо прокоментував відповідь Джо Байдена на запитання про те, чи є Путін убивцею. За словами прем'єр-міністра Канади, очільник Кремля відповідальний "за різні жахливі речі".

За що відповідальний Путін

Джастін Трюдо зазначив, що Путін точно відповідальний за окупацію Криму, різноманітні кібератаки та спроби дестабілізувати демократії країн.

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Прем'єр Канади додав, що керівнику Кремля не можна довіряти, бо він говорить все, що йому зручно у той чи інший момент.

Путін не є ні опорою, ні другом,

– підсумував політик.

Джо Байден назвав Путіна вбивцею: що відомо