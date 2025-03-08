"Я завжди ставив канадців на перше місце": Трюдо почав плакати під час пресконференції
- Джастін Трюдо розплакався на пресконференції, говорячи про завершення своєї каденції на посаді прем'єр-міністра на тлі торговельної війни з США.
- Раніше Трюдо звинуватив Дональда Трампа у розв'язанні торгової війни та спробах зруйнувати канадську економіку.
Джастін Трюдо розчулився, виступаючи перед журналістами. Термін його перебування на посаді прем'єра Канади спливає.
Трюдо розплакався на пресконференції, оскільки його каденція на посаді прем'єр-міністра добігає кінця під час торговельної війни з США. Політик заявив, що не залишатиметься на посаді в перехідний період після того, як буде названо його наступника, передає 24 Канал із посиланням на The New York Post.
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Трюдо не зміг стримати сліз
53-річний Трюдо виступив на пресконференції в Оттаві у четвер, 6 березня, де обговорював питання охорони здоров'я дітей, але помітно розчулився, запевняючи, що завжди ставив "канадців на перше місце".
На особистому рівні я щодня в цьому офісі дбав про те, щоб ставити канадців на перше місце, щоб підтримувати людей, і саме тому я тут, щоб сказати вам усім – ми вас не підведемо,
– сказав він, починаючи плакати.
Трюдо плаче під час пресконференції: дивіться відео
6 січня Трюдо, який обіймає посаду прем'єр-міністра з 2015 року, оголосив що подасть у відставку з посади лідера Ліберальної партії після того, як стало зрозуміло, що він не зможе виграти наступні вибори.
Довідка: Вже 9 березня Ліберальна партія Канади має оголосити переможця скорочених перегонів за лідерство. Ця людина стане прем’єр-міністром лише після офіційної присяги у Рідо-Голл, коли Трюдо формально піде у відставку.
Після обрання нового лідера Ліберальної партії наступні федеральні вибори в Канаді мають відбутися не пізніше 20 жовтня 2025 року.
Після повернення до влади у січні 78-річний Трамп неодноразово насміхався над канадським прем'єром, називаючи його "губернатором" і навіть натякаючи на можливість перетворення Канади на "51-й штат" США.
Невдовзі після перемоги на виборах Трамп пригрозив запровадити 25% мита на імпорт із Канади та Мексики, якщо ці країни не вживуть заходів щодо припинення потоку фентанілу та нелегальних мігрантів до США. 4 березня нові мита набули чинності.
Трюдо звинуватив 47-го президента США у розв'занні "дурної" торгової війни проти Канади, а також заявив, що Трамп намагається зруйнувати канадську економіку, щоб полегшити анексію країни.