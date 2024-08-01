ЦАХАЛ ліквідував лідера бойового крила ХАМАС, що організував напад на Ізраїль у жовтні

У ЦАХАЛ 1 серпня підтвердили, що ліквідували лідера одного з бойових крил ХАМАС. Мовиться про Мохаммеда Дейфа відомого також як "Гість".

Саме він відповідальний за напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. За Дейфом ізраїльська розвідка полювала понад 20 років.

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Що відомо про ліквідацію Мохаммеда Дейфа ЦАХАЛ

В Армії оборони Ізраїлю написали, що вже можуть остаточно підтвердити, що Мохаммеда Дейфа було ліквідовано. За даними ЦАХАЛ, ця операція була проведена у місті Хан Юніс у Секторі Гази, а разом з Дейфом також загинув і його заступник, бригадний командир Рафа Саламех.

ЦАХАЛ показав кадри з ліквідацією Дейфа / Відео Армії оборони Ізраїлю

Відомо, що Мохаммед Дейф став членом ХАМАС наприкінці 1980-х років, у перші роки заснування цього палестинського руху. Уже з 1996 року Дейф був лідером бойового крила ХАМАС. Палестинці назвали його "мозком" угруповання, а ізраїльські офіційні особи охрестили його "бійцем з дев'ятьма життями" через його зухвалу втечу з в'язниці та здатність пережити численні замахи на вбивство.

В Ізраїлі його вважали також одним із найнебезпечніших терористів, а ізраїльські спецслужби не раз намагалися його вбити.

Цікаво, що Дейф – це не справжнє прізвище ліквідованого командувача ХАМАС. Прізвисько, що означає "Гість", він отримав завдяки своїй стратегічній практиці ненадовго приєднатися до лояльних палестинських організацій, щоб уникнути спостереження розвідки.

Окрім того, за даними ізраїльської розвідки, саме Дейф стоїть за створенням ракет "Кассам" і системи тунелів у Секторі Гази. У ЗМІ також писали, що після ізраїльського авіаудару в Секторі Гази Дейф зазнав серйозних фізичних травм. Вважається, що він втратив руку і ногу, паралізований і пересувався на інвалідному візку.

Дейфа також вважають організатором операції "Потоп Аль-Акси". Саме тоді ХАМАС напав на Ізраїль, розпочавши нову віху історії конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями у Секторі Гази.