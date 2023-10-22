ЦАХАЛ ліквідував одного з ключових артилеристів ХАМАС та показав операцію на відео

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала в Секторі Гази двох важливих бойовиків ХАМАС. Один з них відповідав за атаки на єврейську державу.

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала артилериста ХАМАС Мухаммеда Катмаша. Також ЦАХАЛ знищив високопоставленого командира палестинських бойовиків.

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Що відомо про операцію ЦАХАЛ

Ізраїльські винищувачі завдали удару по бойовиках та знищили їх. ЦАХАЛ у своїх соцмережах опублікував відео цієї операції.

Знищення бойовиків ХАМАС у Секторі Гази: відео Армії оборони Ізраїлю



Катмаш був заступником начальника артилерійського комплексу ХАМАС. Він відповідав за артилерійські операції у Центральній бригаді ХАМАС у Секторі Гази. В ЦАХАЛ заявили, що цей бойовик відіграв ключову роль у плануванні та проведенні обстрілів Ізраїлю з боку Сектора Гази.

Нещодавно ЦАХАЛ завдав авіаційних ударів по високопоставлених бойовиках, військовому командному центру ХАМАС та заводу з виробництва зброї терористів.

Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі пізніше заявив, що Армії оборони Ізраїлю вдалося під час нічної атаки також ліквідувати високопоставленого командира ХАМАС. Він додав, що Ізраїль готується до наступного етапу війни.

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