"Надо што-то делать": зрадник Царьов фактично звинуватив Путіна у смертях росіян
Прихвосні російського узурпатора Владіміра Путіна геть втратили страх. Пропагандисти один за одним кидають каміння у бік терористичного кремлівського режиму.
Російська так звана "сво" провалилася, а країна-терорист втратила все, чим так пишалися росіяни, й стала вигнанцем у світі, передає 24 Канал. Протягом довгих років кремлівська пропаганда замилювала очі й випалювала свідомість громадянам Росії, однак зараз навіть пропагандистська машина Путіна дала збій.
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Москва нічого не зробила
Зрадник України Олєг Царьов фактично звинуватив диктатора Путіна у тому, що він вбиває росіян в Україні. Кремлівський пропагандист, який не знає, коли почалася Друга світова війна, вирішив пофілософствувати на тему війни в Україні.
Царьов публічно заявив, що з 2013 року події на Донбасі розвивалися за найгіршим сценарієм, а винний ніхто інший як Кремль. Мовляв, варіантів змінити події було безліч, але Путін обрав такий сценарій, щоб росіяни почали воювати з росіянами на території України.
Це далеко не перший випадок, коли вірні слуги Кремля, дозволяють собі зайвого й відкрито критикують путінський режим. Після чергової дронової атаки по Росії, напад істерії стався у Владіміра Соловйова. Він фактично повторив те, що до нього говорили покійний Євгєній Пригожин й ув'язнений терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.
Тепер естафету прийняв Царьов. Чоловік бідкається, що за 8 років війни Москва нічого не зробила, а лише вбивала цивільних. А ще зрадника України вкрай обурило те, що росіяни навіть перестали показувати новини з Донбасу.
Ми довели до цієї ситуації,
– такий висновок зроби Царьов.
Здається, Царьову і його колегам дуже захотілося до свого друга терориста Гіркіна. В'язниць на Росії достатньо, тож місця вистачить для всіх, або ж частина "зрадників" Путіна ближче познайомиться з творчістю Кобзона. Хоча, можливо, у такий спосіб Царьов заробляє додаткові бали й авторитет в очах терориста, який зібрався іти на вибори президента у 2024 році.
У чому зрадник України звинувачує диктатора Путіна: дивіться відео
Одіозні заяви пропагандистів Кремля
- На гала-концерті "ПесниZаРодину" зрадниця Таїсія Повалій зізналась у любові до Росії. Вона не оминула можливості оббрехати Україну, з невідомої причини згадуючи про Революцію Гідності.
- Після атаки дронів на російський Псков, кремлівський пропагандист Владімір Соловйов геть втратив клепку. Пропагандисту примарилося, що безпілотники нібито були запущені з країн Балтії. Водночас російська влада офіційно звинувачує Україну в атаці дронів.
- Головна пропагандистка Росії Маргаріта Сімоньян вигадала новий спосіб, аби захистити свого президента. Поразку російської армії вона виправдовує тим, що російський диктатор настільки "цінує" своїх бійців, що не хоче посилати їх у контрнаступ.