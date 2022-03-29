Це антисептик, а не горілка, – Арахамія потролив представника Росії на зустрічі в Стамбулі
Джерело:телеграм-канал Давида Арахамії
29 березня у Стамбулі стартували перемовини української та російської делегацій щодо війни в нашій державі. Втім, не обійшлося й без курйозів.
Так, очільник української делегації нардеп Давид Арахамія встиг потролити голову російської делегації Володимира Мединського.
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Річ у тім, що помічник Путіна переплутав дезінфекційний засіб із горілкою. Тому Арахамії довелося пояснювати Мединському, що це – антисептик.
На відео видно, як представник Кремля бере в руку маленьку місткість з прозорою рідиною, здивовано дивлячись на неї. Тоді Арахамія з усмішкою каже: "антисептик".
А-а-а, горілка, мало що,
– відповів представник делегації РФ.
Тож з цього курйозного інциденту можна зробити висновки, що на думці в рашистів завжди тільки одне.
Дивіться відео курйозного моменту:
Зауважимо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що українська сторона не вестиме переговори про людей, землю та суверенітет. Найперше вимагатиме припинення вогню.
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