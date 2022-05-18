Це біда, програють ще швидше, – Фейгін про особисту участь Путіна у плануванні війни

Затягування війни та невдалий "бліц-криг" може впливати на такі безглузді рішення. Бо завжди, коли у реалізацію військової справи "влазять" люди, які не є професіоналами, хоча на справді вони впевненні у протилежному – це завжди закінчується дуже сумно.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що у випадку, якщо Путін дійсно самостійно приймає рішення на рівні бригадних генералів, це лише пришвидшить крах окупаційної армії в Україні.

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Якщо Путін дійсно керує командуванням на рівні бригади – це для них біда. Бо це лише означає те, що вони програють ще швидше. Хоча я сумніваюсь, що це дійсно правда,

– переконаний російський правозахисник.

"Не довіряючи генералам, Путін вирішив керувати власноруч – у такому випадку, припускаю, що фінал буде сходим на долю Миколи ІІ. Він також сам очолював ставку у період Першої світової війни",

– говорить Фейгін.

Що відомо про останні дії Путіна щодо війни проти України

За словами джерел з розвідки США, кремлівський диктатор Путін особисто залучений у командуванні своїми військами на Донбасі. Схоже, що "бригадир" із нього ніякий. Разом з тим, амбіції Москви знижують з кожним днем, про це розповів Роман Цимбалюк.

Російські окупанти досі сподіваються здобути хоч якісь перемоги в Україні. Тож президент країни-агресорки Володимир Путін поки не готовий домовлятися за припинення війни. Путін говорить деяким світовим лідерам, що час для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським поки не настав.

У Росії відбувся саміт країн Організації договору про колективну безпеку. Усі ті, хто уважно слухав Володимира Путіна, чудово розуміють, що Росія зазнає не тільки економічної та воєнної поразки, але й геополітичної.

Президент країни-агресорки анонсував нові військові навчання, які проходитимуть восени спільно з країнами, які входять до Організації договору про колективну безпеку.

https://24tv.ua/putin-anonsuvav-novi-viyskovi-navchannya-osin_n1980876 Путін анонсував нові військові навчання, які проходитимуть восени спільно з країнами, які входять до Організації договору про колективну безпеку.

Чим загрожує особисте керування Путіна війною Росії проти України: дивіться відео