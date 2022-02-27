Це буде дуже дорого, – Зеленський заявив про значне підвищення для військових

Збройні сили України блискуче виконують свою роботу. Зважаючи на гідну відсіч Росії, ухвалили рішення про значне підвищення для військових.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він запевнив, що українські сили – усі молодці.

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ЗСУ відбивають атаку, ламаючи плани ворогу, тим самим блискуче виконують свою роботу.

"Так, це дійсно робота. Жорстка, фундаментальна, а найголовніше – справедлива робота. Вона заслуговує найвищої оцінки і вдячності", – наголосив президент.

Ухвалено рішення про значне підвищення нашим захисникам. Скажу відверто, це буде дорого. Однак немає нічого дорожче, ніж життя і боротьба за свободу нас і наших наступних поколінь,

– зазначив Зеленський.

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