Це буде максимум, – Капранов припустив, яку "перемогу" Путін покаже 9 травня

Дата 9 травня була по суті кінцевим терміном Путіна для святкування хоч якоїсь "перемоги" у війні Росії проти України. Проте держава-терористка мало що зможе продемонструвати.

Про це 24 каналу розповів Дмитро Капранов – письменник, громадський діяч та блогер. За його словами, є лише мізерний максимум того, чим може похизуватись російський диктатор.

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Краще говорити про те, як зупинити Путіна, а не що він зробить, – Капранов

Уже тривалий час точаться припущення, що може утнути глава Кремля 9 травня. Є вже чимало версій, проте письменник зазначив, що потрібно бути божевільним, як сам Путін, щоб вгадати, що саме він зробить.

"У психіатрії є таке правило, хто вдягнув першим халат той і лікар. Тут та сама історія. Замість божевільного – не можеш нічого вигадати", – наголосив громадський діяч.

Однак Капранов усе ж висловив думку, яку "перемогу" таки оголосить Путін на параді 9 травня. Насамперед мовиться про тимчасово захоплений Херсон та псевдореспубліки.

У мене не вистачає фантазії, окрім Херсона. Оголосити квазіреспубліки на Донеччині та Луганщині у складі Росії і Херсон десь там під'єднати – це максимум на який можемо розраховувати,

– заявив він.

Письменник також додав, що українці зі свого боку можуть помріяти про відсутність техніки на Красній площі у Москві або ж десятки зламаних танків, а також добре було б уявити і падіння анонсового літака "судного дня".

Загалом же Путін, на думку Капранова, може придумати все, що завгодно і намагатися це реалізувати. Проте українці ж мають обговорювати та розглядати насамперед те, що його зупинить.

Що Путіна може зупинити у його фантазіях? Нумо про це говорити, бо це найбільш продуктивно. Перш за все його можемо зупинити ми як українці, які роблять спротив. Це власне той камінь, об який він спотикнеться. Дмитро Капранов Письменник та громадський діяч

Однак, як відзначив письменник, варто розглядати також і те, що хоче Путін, але що не дозволить йому його оточення. Україна тільки на їхнє виживання може орієнтуватися, припускаючи божевілля президента держави-убивці.

"Вони всі хочуть жити і він теж. Там буде спротив. Щоб їхні пропагандисти сказали: "Ану всі помремо", то я не уявляю такої ситуації", – резюмував Капранов, коментуючи ймовірне застосування ядерної зброї.

Які ще є варіанти розвитку подій 9 травня: коротко

Однією з головних чуток навколо дати 9 травня є те, що Путін нібито у цей день може офіційно оголосити війну Україні, яку він досі брехливо називає "спецоперацією". Також ширяться і думки про початок загальної мобілізації в Росії.

З'явилась інформація і про те, що Путін на параді 9 травня пошле Заходу попередження про "судний день". Таке припущення висвітлили у виданні Reuters.

На думку Володимира Зеленського, які б заяви не зробив російський диктатор на параді у Москві, для України це не матиме ніякого значення.

Також Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає 9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, оскільки відомо, що у ці дні підвищується ризик для нових масових провокацій.

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