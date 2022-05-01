Це буде похорон режиму Путіна, – політолог про оголошення мобілізації в Росії на 9 травня

Розвідка Британії запевнила, що Володимир Путін може оголосили мобілізацію в Росії на 9 травня. Експерти запевняють, що така вірогідність є, але це "поховає" режим Путіна.

Таку думку висловив політолог Ігор Чаленко в ефірі 24 каналу.

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Він розповів, що фразу розвідки Британії про мобілізацію в Росії не треба перебільшувати, адже цього може й не статися. "Насправді міністр оборони сказав, що не здивується, якщо Путін це зробить", – каже політолог.

Це (мобілізація – 24 канал) буде похорон взагалі режиму Путіна. Бо те, що ми зараз побачимо по етнічних втратах росіян, то це зазвичай буряти та інші. І якщо буде оголошена загальна мобілізація, то російський патріотизм швидко зникне,

– заявляє Чаленко.

Політолог наголосив, що на сьогодні ще немає мобілізації в Росії, але вже лідери думок та шоубізнесу відмовляються виступати з фашистською символікою Росії. Тож, те, над чим працювали українці, і наші заклики нарешті спрацювали.

На думку Ігоря Чаленка, рівень істерії на 9 травня буде максимальний, адже не всі підтримують Путіна, це лише показують, щоб не сісти у в'язницю. Він запевняє, що з часом ситуація в Росії буде погіршуватися і реальні думку росіян у підтримку режиму Путіна також будуть зменшуватися.

"Але не варто тішити себе ілюзіями. Рівень підтримки в Росії буде достатнім, щоб Путін продовжував свою кампанію", – наголосив політолог.

Оголошення мобілізації буде похороном режиму Путіна, – Чаленко:



Останні новини про мобілізацію у Росії: коротко

Центр протидії дезінформації інформує, що у Росії складнощі з призовом до армії. Тож росіяни можуть організувати теракт на своїй території, аби потім мати привід для оголошення мобілізації.

Другий варіант – примусова мобілізація на окупованих територіях, а третій – переконати населення у тому, що їхні військові захищають Батьківщину.

У МЗС України наголосили, що примусова організація на тимчасово окупованих територіях, – це воєнний злочин. Адже це порушення норм міжнародного гуманітарного права.

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