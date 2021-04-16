Це була навмисна атака Ірану, – Данілов про катастрофу МАУ

Олексій Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак "Міжнародних авіаліній України". Адже ця катастрофа зупинила ескалацію конфлікту Тегерану та Вашингтону.
Джерело:Globe and Mail
Ракету випустили спеціально, – Данілов
Іран міг навмисно збити український літак, щоб покласти кінець військової ескалації з США. Таку думку секретар Ради нацбезпеки та оборони висловив у інтерв'ю.
До теми Україна не повірить будь-якій озвученій, але не підтвердженій версії, – МЗС про катастрофу МАУ
Данілов зазначив, що катастрофа сталася тієї ж ночі, коли Тегеран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство свого генерала Касема Сулеймані.
Іран не дозволяє нікому вивчати цю трагедію, і вони затримують або уповільнюють будь-які розслідування. Той факт, що вони самі проводять розслідування, – досить дивує,
– сказав секратар РНБО.
Він додав: "Це було навмисно. Це була свідома атака".
Головне про авіакатастрофу МАУ
- Пасажирський літак української авіакомпанії МАУ впав 8 січня 2020 року у небі над Тегераном. Його збили зенітною ракетою через людську помилку.
- На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- Іранська сторона заявила, що готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ та пообіцяла виплатити компенсації сім'ям загиблих.
- 5 січня 2021 року Тегеран передав Україні технічний звіт щодо катастрофи.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився ним та назвав документ "цинічною спробою приховати істинні причини". Все тому, що розслідування з численним порушенням міжнародних правил.