Це була навмисна атака Ірану, – Данілов про катастрофу МАУ

Олексій Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак "Міжнародних авіаліній України". Адже ця катастрофа зупинила ескалацію конфлікту Тегерану та Вашингтону.

Ракету випустили спеціально, – Данілов

Іран міг навмисно збити український літак, щоб покласти кінець військової ескалації з США. Таку думку секретар Ради нацбезпеки та оборони висловив у інтерв'ю.

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Данілов зазначив, що катастрофа сталася тієї ж ночі, коли Тегеран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство свого генерала Касема Сулеймані.

Іран не дозволяє нікому вивчати цю трагедію, і вони затримують або уповільнюють будь-які розслідування. Той факт, що вони самі проводять розслідування, – досить дивує,

– сказав секратар РНБО.

Він додав: "Це було навмисно. Це була свідома атака".

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Головне про авіакатастрофу МАУ / Інфографіка 24 каналу