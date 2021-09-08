Це була особиста думка колеги, – Кравчук спростувала заяву про відставку уряду
Джерело:24 канал
Нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда зробив гучну заяву про те, що у жовтні весь Кабмін відправлять у відставку. Однак виявилось, що це лише його особиста думка, а не позиція всієї політсили.
Про це заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук сказала в ефірі 24 каналу. Вона пояснила, що наразі такого рішення не було.
До теми Разом зі Шмигалем: у "Слузі народу" анонсували відставку всього Кабміну
"Зараз не мовиться про відставку всього Кабміну. Я думаю, що це була особиста думка колеги, яку не так протрактували", – сказала Кравчук.
Вона наголосила, що у кадрових питаннях потрібне засідання фракції, обговорення, а тоді вже – офіційні коментарі.
Ви знаєте, що наступним кроком після звільнення чи написання заяви має бути призначення. Нараз жодних співбесід з кандидатами не було,
– запевнила заступниця голови фракції.
Кравчук наголосила, що актуальнішим це питання буде у другій половині вересня.
Також вона закликала працювати, а не говорити. Так відреагувала на те, що називають різні прізвища міністрів, що нібито можуть піти у відставку.
Кравчук спростувала відставку: дивіться відео
Ймовірна відставка уряду: останні заяви
- Дунда заявив про відставку уряду 8 вересня.
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія одразу ж спростував такі чутки. Однак не заперечив, що деякі зміни все ж будуть.
- Напередодні Арахамія також заявляв, що у "Слузі народу" кадровий голод – ніхто не хоче ставати міністром.