Це були найстрашніші роки, – український захисник пригадав перші дні війни на Донбасі

Перші дні війни на Донбасі насамперед запам'яталися згуртованістю бійців, добровольців. Армія була готова йти на самопожертву, аби зберегти незалежність України. Втім це також був період значних втрат серед українських бійців.

Такими спогадами в ефірі 24 каналу поділився учасник бойових дій на Сході Дмитро Коцюбайло. І додав, 2014 рік був одним з найважчих на фронті.

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За його словами, на початку війни українські військові багато чого навчалися просто на ходу. Наразі у наших захисників уже є великий досвід, можливості, вміння і правильне розуміння, як треба захищати Україну.

Боєць пригадав, що 2014 рік запам'ятався саме тим, що загинуло багато молодих хлопців, які суто за покликом душі і патріотизму йшли на самопожертву.

Бо не маючи максимально нормального бойового досвіду, вони гинули. Це були найстрашніші роки. І по 2021 рік тримає війна, яка щодня забирає найкращих синів нашої країни,

– підкреслив Дмитро Коцюбайло.

Він також зауважив, що наразі на фронті немає всього необхідного. Зокрема багато видів боєприпасів і озброєння є просто дефіцитними. Крім цього, понад 1,5 року відсутнє державне оборонне замовлення.

Росія максимально хоче нас загарбати, – Коцюбайло

Учасник війни на Донбасі відповів, що для нього означає незалежність. Це суверенність, розуміння, що ми як українці можемо розвивати свою історію, маємо своїх національних героїв, мову. А Україна – визнанна всім світом країна.

"І до цього часу ми здобуваємо можливість бути незалежними. Адже Росія максимально хоче нас загарбати і окупувати наші території", – наголосив він.

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