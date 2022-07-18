Це було дуже сміливо, – Зеленський подякував хлопцю, який вийшов з прапором України у Маріуполі

В тимчасово окупованому Маріуполі українець вийшов з державним прапором до розбомбленого росіянами драматичного театру. Президент Володимир Зеленський зазначив, що це був дуже сміливий вчинок.

Про це глава держави розповів у своєму вечірньому зверненні 18 липня, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що загарбники тримають жителів окупованих територій в інформаційному вакуумі.

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Зеленський подякував хлопцю, який вийшов з українським прапором в Маріуполі

Президент розповів, що 18 липня новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов з українським прапором до залишків зруйнованої російськими військами будівлі драмтеатру.

Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок. Цей хлопець – один з багатьох наших людей, які чекають на повернення України і які за жодних обставин не приймуть окупацію. росія тримає більшість з них в інформаційному вакуумі,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що росія щодня закидує окуповані території новою брехнею про Україну та дії ЗСУ. Однак попри пропаганду і залякування, люди не лише не забувають про свою Батьківщину, а й демонструють, що вони насправді думають і чого прагнуть.

"Ми жодного дня про них не забували. І я прошу вас усіх, хто має для цього контакти та можливості – доносьте на окуповану територію реальну інформацію, підтримуйте наших людей, поширюйте там правду. Будь-яким способом, який вважаєте ефективним", – заявив глава держави.

Зеленський закликав поширювати правду на всіх тимчасово окупованих територіях нашої країни – від Херсона до Горлівки, від Генічеська до окупованих районів Харківщини, в Мелітополі, Бердянську, Енергодарі, Луганській і Донецькій областях, а також в Криму. Він наголосив, що українці повинні чути про Україну саме від своїх земляків.

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Українські прапори замайорять в усіх містах

Зеленський розповів, що Збройні Сили України змогли завдати окупантам істотних логістичних втрат. Російській армії дедалі складніше утримувати позиції на захоплених територіях.

Крок за кроком ми просуваємось, ламаємо постачання окупантів, виявляємо і знешкоджуємо колаборантів. Перспектива очевидна – український прапор буде в усіх наших містах і селах. Питання – тільки час,

– додав президент.

Глава держави зауважив, що поки цей час триває, загарбники досі можуть руйнувати життя в Україні.

"Як сьогодні – ударами по Нікополю, по Торецьку, по містах на Харківщині... Не забувайте підтримувати інформаційно та емоційно – наших людей в окупованих районах. Говоріть їм про Україну. Зі свого боку, держава це робить", – зазначив Зеленський.

Президент підсумував, що українці повинні використовувати всю інформаційну силу нашого суспільства.

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