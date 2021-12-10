Це було найбезпечніше місце, – священник розповів, як у храмі оперували поранених на Майдані

Священник ПЦУ Михайло Омельян розповів, що під час Революції Гідності Михайлівський собор був найбезпечнішим місцем. Саме тому там рятували поранених героїв.

Священник Православної Церкви України Михайло Омельян в інтерв'ю 24 каналу пригадав слова активістів. Вони розповідали, що небезпечно їхати в лікарні та інші місця, бо можна просто зникнути безвісти.

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У цей час Михайлівський собор став тимчасовим шпиталем.

На той час це було найбезпечніше місце, де можна було звершити операцію. Багато активістів розповідали нам про те, що небезпечно їхати в лікарні та інші місця, бо можна просто зникнути безвісти,

– зауважив Омельян.

У перший час медикаментів не було. Тоді пресцсентр і штаб оголосили, що в Михайлівському відкрився шпиталь і потрібні медикаменти. За короткий час люди принесли багато необхідного.

У шпиталі людей рятували лікарі з Вінниччини, з Київщини. Був медик з Ялти.

Один з героїв помер у соборі

Омельян пригадав, як до собору принесли чоловіка з важким пораненням.

За його життя боролися медики-волонтери. Водночас травма виявилася несумісною з життям.

Згодом медик заявив, що навіть у лікарні пораненого не врятували б.

Сайт 24 каналу запустив проєкт "Барикади гідності" , в якому нагадає про страшні, але такі важливі дні для України. 8 років тому мільйони людей вийшли на Революцію Гідності, аби відстояти свої європейські права. Тому разом згадаємо побиття студентів, "Марш мільйонів", революційний Новий рік, "криваве Водохреще", перші смерті активістів, буремний лютий і вбивства Небесної Сотні. Про це говоритимуть самі ж майданівці, колишні студенти, родичі загиблих, юристи, священники та інші люди, що були дотичними до Майдану.Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар

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