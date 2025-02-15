Це був модифікований "Шахед", – Зеленський назвав потужність дрона, яким Росія вдарила по ЧАЕС

Вночі 14 лютого Росія атакувала Чорнобильську АЕС. Окупанти вдарили по саркофагу модифікованим "Шахедом".

Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції, повідомляє 24 Канал.

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Росія вдарила по ЧАЕС модифікованим "Шахедом"

Президент наголосив, що окупанти атакували ЧАЕС вночі напередодні Мюнхенської безпекової конференції. Росіяни вдарили дроном по саркофагу, який накриває зруйнований 4-й реактор.

Це був модифікований російський дрон "Шахед". Технологія, яку Іран передав Росії. Його бойова частина несла щонайменше 50 кілограмів вибухівки. І ми бачимо це як глибоко символічний крок Росії, Путіна,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Український лідер зауважив, що нещодавно говорив з Дональдом Трампом про найбільшу у Європі атомну станцію, – Запорізьку АЕС, яка зараз окупована росіянами.

І Росія відповіла, запустивши дрон по Чорнобильському саркофагу, який стримує радіоактивний пил та уламки. І це не лише божевілля, а позиція Росії. Країна, яка завдає таких ударів, – не хоче миру,

– констатував президент.

Наголосив, Росія не хоче й не готується до діалогу. Майже щодня агресор запускає по Україні до 100 чи навіть більше "Шахедів". Окупанти регулярно завдають ударів балістичними ракетами. Окрім того, російські загарбники стабільно збільшують кількість ударів КАБами.