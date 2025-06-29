Це був суперінтелект: загиблий льотчик Устименко був одногрупником "Джуса"

У ніч проти 29 червня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Під час відбиття повітряних цілей, на жаль, загинув пілот F-16 Максим Устименко.

Про це повідомила мати загиблого пілота Лілія Авер'янова, передає 24 Канал.

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Загинув під час відбиття атаки

Устименко був однокурсником загиблого 2023 року українського льотчика Андрія Пільщикова "Джуса". Обидва навчалися разом із першого курсу.

Це був суперінтелект групи, чудовий айтішник. Але у нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі,

– написала мати пілота.

Вона описала свого сина як "хлопець зі сталі".

Максим Устименко був льотчиком 1-го класу. Цієї ночі йому вдалось знешкодити 7 повітряних цілей. Проте під час відбиття атаки літак було пошкоджено, від цього він почав падати на землю. Загиблий пілот відвів його від населеного пункту, але сам не встиг катапультуватися.

На загибель пілота відреагував президент Зеленський. Висловивши свої співчуття родині та побратимам, доручив з'ясувати усі обставини тяжкої втрати.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого. Світла та вічна пам'ять захиснику!

Нагадаємо, майже усю в Україні лунала тривога. Кілька регіонів зазнали атаки "Шахедами" та ракетами. Є пошкодження серед цивільної та критичної інфраструктури. На жаль, відомо про поранених та загиблих.