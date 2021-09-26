Це був тролінг, – Залужний про свою заяву "проїхатися на танку по Арбату"

Валерій Залужний заявив, що його слова про "проїхатися танком по Арбату" – це тролінг. Понад усе він хоче, щоб окуповані території України нарешті були вільними.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Залужний прокоментував свої слова в інтерв'ю Яніні Соколовій. Там він наголосив, що проїхався б на танку найстарішою вулицею Москви.

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Більше, звісно, це був тролінг. І я відповів саме так, як хотіла би, мабуть, почути і Яніна Соколова,

– наголосив Залужний.

Генерал-лейтенант зауважив, що його мрією є звільнити окуповані території. Щоб Крим і Донбас стали українськими. Щоб там замайоріли українські прапори, і закінчилася війна.

Що Залужний сказав про Арбат