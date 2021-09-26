Це був тролінг, – Залужний про свою заяву "проїхатися на танку по Арбату"
26 вересня 2021 , 13:27Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
Валерій Залужний заявив, що його слова про "проїхатися танком по Арбату" – це тролінг. Понад усе він хоче, щоб окуповані території України нарешті були вільними.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Залужний прокоментував свої слова в інтерв'ю Яніні Соколовій. Там він наголосив, що проїхався б на танку найстарішою вулицею Москви.
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Більше, звісно, це був тролінг. І я відповів саме так, як хотіла би, мабуть, почути і Яніна Соколова,
– наголосив Залужний.
Генерал-лейтенант зауважив, що його мрією є звільнити окуповані території. Щоб Крим і Донбас стали українськими. Щоб там замайоріли українські прапори, і закінчилася війна.
Що Залужний сказав про Арбат
- Під час розмови Соколова задавала Залужному питання від глядачів. Зокрема, одне з них було саме про бажання проїхатися танком Красною площею.
- На це Залужний відповів ствердно. Він також зауважив, що проїхався б ще Арбатом. І тоді танк має неодмінно бути прикрашеним українською символікою.
- Водночас головнокомандувач ЗСУ наголосив: їхав би обережно, бо московська площа є пам'ятником.
- Від цієї заяви "запалало" у російської пропагандистки Ольги Скабєєвої.