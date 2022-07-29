Це був цинічний теракт: спільна заява СБУ, ЗСУ та Міноборони щодо вбивства полонених в Оленівці

СБУ, ЗСУ та Міноборони зробили спільну заяву щодо масового вбивства полонених в Оленівці 29 липня. У ній акцентували, що це був черговий теракт, який скоїла росія.

У заяві не лише відреагували на цинічні закиди росії, а й звернулися до світу щодо цієї трагедії. Також звернення до світової спільноти зробив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Майже одночасно з цим, з'явилася і реакція на подію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Назвали цілі вбивства полонених

У заяві навіть вказали тип цієї жахливої операції. Вона має назву, яка добре відома всім дослідникам стратегії війни у будь-якій країні.

Вчинений вибух є цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation,

– мовилося в повідомлені.

У вбивства полонених було кілька цілей:

приховування воєнних злочинів;

дискредитація Збройних Сил України;

зрив постачання західної зброї;

підвищення соціальної напруги в українському суспільстві.

Спростували фейки кремля

російська сторона одразу після вибухів у колонії Оленівки спробували перекинути вину на ЗСУ. Мовляв, Україна спеціально завдала удару по об'єкту.

Проте в заяві вкотре наголосили, що це чергова брехня пропаганди. Наша армія атакує виключно склади з паливом, озброєнням та боєприпасами, а також об'єкти військової інфраструктури та командні пункти.

Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно з системами космічної розвідки. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів Оленівки,

– акцентували в заяві.