Це був цинічний теракт: спільна заява СБУ, ЗСУ та Міноборони щодо вбивства полонених в Оленівці
СБУ, ЗСУ та Міноборони зробили спільну заяву щодо масового вбивства полонених в Оленівці 29 липня. У ній акцентували, що це був черговий теракт, який скоїла росія.
У заяві не лише відреагували на цинічні закиди росії, а й звернулися до світу щодо цієї трагедії. Також звернення до світової спільноти зробив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Майже одночасно з цим, з'явилася і реакція на подію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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Назвали цілі вбивства полонених
У заяві навіть вказали тип цієї жахливої операції. Вона має назву, яка добре відома всім дослідникам стратегії війни у будь-якій країні.
Вчинений вибух є цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation,
– мовилося в повідомлені.
У вбивства полонених було кілька цілей:
- приховування воєнних злочинів;
- дискредитація Збройних Сил України;
- зрив постачання західної зброї;
- підвищення соціальної напруги в українському суспільстві.
Спростували фейки кремля
російська сторона одразу після вибухів у колонії Оленівки спробували перекинути вину на ЗСУ. Мовляв, Україна спеціально завдала удару по об'єкту.
Проте в заяві вкотре наголосили, що це чергова брехня пропаганди. Наша армія атакує виключно склади з паливом, озброєнням та боєприпасами, а також об'єкти військової інфраструктури та командні пункти.
Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно з системами космічної розвідки. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів Оленівки,
– акцентували в заяві.