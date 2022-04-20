Це чудо, я був впевнений, що Чернігів, Суми, Харків і Маріуполь не встоять, – Арестович

Зараз усі роблять неможливе, щоб полегшити долю захисників Маріуполя. Однак раніше, ще на початку повномасштабної війни, Олексію Арестовичу здавалось, що в Україні буде 4 таких Маріуполі.

Про це радник глави Офісу Президента сказав в ефірі 24 каналу. Він пояснив, що вважав так, оскільки співвідношенням сил було максимально нерівним.

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Ще раніше Арестович заявляв, що Маріуполь неможливо деблокувати військовим шляхом. Натомість можна проводити дії, які відтягують російські війська звідти або не дають перекидати туди додаткові сили.

Багато сил і справді відтягнули. Крім цього, уповільнили постачання угруповання окупантів під Маріуполь. Ба більше, у Маріуполь на "абсолютно самогубні" місії літали наші вертольоти, забираючи поранених і завозячи допомогу.

Зараз роблять усе можливе і неможливе, щоб допомогти нашим захисникам. Хоча раніше все здавалось безнадійним.

Я був впевнений, що Чернігів, Суми, Харків і Маріуполь не встоять,

– сказав Арестович.

Із цим нічого не можна було зробити спочатку. Він зазначив, що морально готувався до такого.

"І те, що у нас є єдиний Маріуполь – це просто чудо. Усе завдяки допомозі неба, мужності українського народу та Збройним Силам", – вважає він.

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