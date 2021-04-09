Це чудовий маніпулятор, – Кривонос різко відреагував на позицію Арестовича

Речник Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович неодноразово відзначався різкими висловлюваннями у соцмережах. Проте згодом він пояснював свою позицію зовсім з іншого боку.

На думку генерала Збройних сил України та колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса, Олексій Арестович є маніпулятором. Про це він заявив в ефірі програми "Перехресний допит".

До теми Ще один анекдот, – Арестович про залучення Януковича до перемовин у рамках ТКГ

"Я навіть не хочу більше про нього спілкуватися, тому що це чудовий маніпулятор, який вміє відмовлятися від своїх попередніх точок зору і головне – своїм показовим спокоєм подобатись людям", – сказав Кривонос.

Генерал додав, що не збирається оцінювати речника української делегації у Тристоронній контактній групі з професійного боку.

Оцінювати його (Арестовича – 24 канал) як військового спеціаліста чи експерта буде смішно, це завелика честь для нього,

– сказав Кривонос.

Позиція Кривоноса щодо Арестовича: що відомо

У грудні 2020 року Сергій Кривонос заявив, що Олексій Арестович нібито завів групу снайперів на мінне поле. Окрім того, він назвав Арестовича "маніпулятором чистої води".

Генерал-майор зазначав, що "всі адекватні професіонали і патріоти були на війні, а це чудо залишилося і почало подавати себе як військового спеціаліста".

Що відомо про висловлювання Арестовича

16 березня 2021 року на своїй сторінці у фейсбуці Олексій Арестович нагрубіянив чоловікові, який закликав його інформувати про переговори у ТКГ українською мовою.

Проте вже згодом речник запевнив, що нібито так відповів ботові. Також в інтерв'ю він зазначив, що чоловік, якому він грубо відповів у фейсбуці, впродовж тривалого часу ображав його на сторінці.

Олексій Арестович раніше був засновником благодійного фонду для надання психологічної підтримки військовим.

Інтерв'ю з Сергієм Кривоносом: дивіться відео