Це декларація війни проти Європи, – європарламентар відповів на скандальну статтю росЗМІ

У кремлівському медіа вийшла стаття, де відкрито обґрунтовується необхідність геноциду українців. Депутат з Європарламенту проаналізував абсурдну статтю російських ЗМІ.

По суті її можна розглядати як певну декларацію війни Росії проти всієї Європи. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив Пятрас Ауштрявічус – депутат Європарламенту від Литви.

До теми У кремлівському ЗМІ вийшла стаття, де відкрито обґрунтовується необхідність геноциду в Україні

Ауштрявічус: У статті є смертні кари за європейський шлях

За словами Ауштрявічуса, скандальну статтю можна порівняти з путінським листом, який опублікували влітку 2021 року. Проте стаття глави Кремля була лише декларацією війни проти України, а теперішня більш масштабна.

Ця стаття зовсім не стаття. Це добре побудована декларація війни проти Європи й сусідів,

– вважає євродепутат.

Він сказав, що нову статтю варто сприймати дуже й дуже серйозно, адже у ній дуже багато основоположних висновків, домислів і рішень.

"Вони ж не йдуть ні на який діалог. Вони все вирішили і представляють своє бачення. Там дуже чітко мовиться про те, що такі сусіди не потрібні, якщо вони не живуть за їхніми правилами. Узагалі кажуть, що сусіди не потрібні", – зазначив Ауштрявічус.

Депутат із Європарламенту також наголосив на тому, що у статті й мовиться про смертні кари тим, які думають інакше чи хочуть жити за так званим європейським шляхом та стилем життя, а отже, це дуже серйозне оголошення про війну.