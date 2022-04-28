Це дурдом, – Кислиця про засідання Радбезу ООН, яке скликає Росія
28 квітня 2022 , 04:57Читать новость на русском
Джерело:твітер Сергія Кислиці
Росія надумала скликати неформальне засідання Ради безпеки ООН, на якому агресор грозиться показати "факти, а не фейки" про Україну. Сергій Кислиця констатував, що це "дурдом".
Постійний представник України в ООН наголосив, що це черговий шабаш, який збирають путіністи.
Важливо Вигнання Росії з Ради з прав людини – це катастрофа й повне фіаско для неї, – Кислиця
Треш-гурт путіністів при ООН оголосив про черговий шабаш у Нью-Йорку – Аррія РБ 6 травня про "західні фейки про Україну",
– написав Кислиця.
Картинку до допису дипломат прикріпив відповідну.
Тролінг від Кислиці в ООН
- Сергій Кислиця старанно розвінчує брехню, яку намагається поширювати представник Росії в ООН Василь Небензя.
- Наприклад, український дипломат зауважив, що Небензя маніпулював уривком з інтерв'ю, оприлюдненого ресурсом Meduza. Кислиця наголосив, що абзац, який цитував Небензя, повністю звучав так: "бувало так, що російські солдати передавали сухпайки у підвал, а потім кидали туди гранату". Росіянин про цей уривок, звичайно, "забув".
- Крім того, українець добряче тролить Небензю. Наприклад, на засіданні Радбезу він читав книгу "Що не так із дипломатією" під час виступу росіянина.
- Також Кислиця підмітив, пропагандистські ЗМІ поширили заяву Захарової, яка каже, що СРСР не припинила, а продовжила свою міжнародну правосуб'єктність. Він запитав у Небензі, як воно – сидіти у кріслі постійного члена Ради безпеки СРСР.
Зауважте – Все, що прочитає Небензя, написано кров'ю закатованих у Бучі, – Кислиця про саміт Радбезу ООН: