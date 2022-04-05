Це дуже складно, – Зеленський про військову деокупацію Маріуполя

Володимир Зеленський дав інтерв'ю українським журналістам. Відповідаючи на одне із запитань він прокоментував ситуацію з військовою деокупацією Маріуполя.

Під час інтерв'ю Володимир Зеленський підкреслив, що цей процес складний. Передовсім тому, що потрібно вивезти поранених і вбитих українських військових, передає 24 канал.

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Туреччина готова це зробити, але є "але"

Це дуже складно. Військова деокупація Маріуполя на сьогодні складна. І хлопці (військові – 24 канал), яким дуже складно, вони це прекрасно знають. Ми на зв'язку майже щоденно,

– підкреслив він.

Президент України додав, що є гуманітарна місія. Вона накладає на українських військових відповідні зобов'язання. Мовиться про їхніх поранених або загиблих побратимів. Уже відомо про домовленість з Туреччиною, яка кораблями вивезе як поранених, так і загиблих. Це робитимуть з Бердянська, адже до Маріуполя неможливо підійти.

Він зазначив, що в Україні вже підготовлена інфраструктура для перевезення. Залишається лише отримати погодження від Путіна. Його він повинен передати через Ердогана, який у цьому випадку виступає посередником у спілкуванні між президентами України та Росії.

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