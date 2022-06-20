Це дуже ймовірно, – Байден про вступ України до ЄС

Україна робить усе для того, щоб отримати статус кандидата на вступ у ЄС, а потім стати повноправним членом Союзу. Світові лідери підтримують таке прагнення України щодо свого майбутнього.

Вже за декілька днів Україна почує вердикт Європи щодо свого прагнення приєднатися до європейської сім'ї. Цей крок нашої держави дуже сильно вдарить по амбіціях російських окупантів зберегти Україну у сфері свого впливу.

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Україна в ЄС: думка Байдена

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден переконаний, що майбутнє України у європейській співдружності – цілком ймовірний сценарій майбутнього.

Вже наприкінці тижня лідери європейських країн мають висловити свою думку про надання України статусу кандидата на вступ до ЄС, і є багато передумов вважати, що такий бажаний статус Україна отримає.

Це дуже ймовірно, що Україна стане членом Європейського Союзу. Очікується, що лідери ЄС наприкінці цього тижня дадуть своє благословення Україні стати офіційним кандидатом на приєднання. Це рішення буде тріумфом для Києва, який бореться з вторгненням Росії,

– сказав Байден.

Новини ЄС: коротко про останні події

Болгарія почала закачувати азербайджанський газ через Грецію. Наразі прогін відбувається у тестовому режимі, але якщо все буде добре, то вже з 1 липня запланована перекачка 1 мільярда кубометрів газу. Раніше Росія припинила постачання газу у Болгарію через відмову платити у рублях та підтримку санкцій.

Зовсім скоро Україна може отримати статус кандидата на вступ до ЄС. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, це дасть поштовх до інвестицій та позитивних трансформацій в усіх сферах.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче трансформувати ЄС, розширити його на інші континенти та закликав спростити процедуру вступу до Союзу. На його думку, зараз для повноправного членства країнам потрібно проходити дуже довгий та складний шлях.

Єврокомісія рекомендувала не надавати Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС. У Тбілісі заявили, що очікували більшого, але не будуть припиняти реформ. Раніше грузинський прем'єр заявляв, що Україна не може отримати статус просто через те, що на нас напала Росія.

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