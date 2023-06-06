Це екоцид: у Зеленського показали шокуюче відео після підриву Каховської ГЕС
Джерело:Андрій Єрмак
Зранку 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. На це вже відреагували в Офісі Президента України.
Так, в ОП назвали цей випадок "екоцидом". Також у відомстві показали наслідки підриву ГЕС і що там відбувається.
Важливо Зрозумівши, що накоїли, окупанти самі евакуюються, – Гуменюк про підрив Каховської ГЕС
Реакція Офісу Президента
Очільник ОП Андрій Єрмак назвав підрив Каховської ГЕС черговим воєнним злочином російських терористів. Він наголосив, що наразі Володимир Зеленський збирає термінове засідання РНБО.
Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери,
– зазначив Єрмак.
Він також підкреслив, що такі дії окупантів несуть загрозу для ЗАЕС. Наразі влада працює, як центральна, так і регіональна.
"Безпека людей сьогодні – пріоритет. Маємо забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні", – додав очільник ОП.
Шокуючі кадри після підриву Каховської ГЕС: дивіться відео
Підрив Каховської ГЕС: що відомо
- Наразі руйнування дамби значні, існує ризик повного підтоплення її залишків.
- Каховське водосховище швидко втрачає воду – наразі рівень знижується зі швидкістю до 15 сантиметрів за годину.
- Кінбурнський півострів ризикує тимчасово перетворитися на острів через затоплення дороги, повідомив Віталій Кім.
- За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, росіяни вчинили акт терору – підірвали Каховську ГЕС. Через 5 годин вода сягне критичного рівня. Наразі розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють.
- У МВС України повідомили, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро.
- Нагадаємо, що у перші дні повномасштабної агресії в лютому 2022 року окупанти захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС.
- До речі, на це свавілля вже відреагував Володимир Зеленський. За словами президента, російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.
- Наразі мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмили з метою безпеки, заявив керівник МВА Мрочко. За кілька годин також відключать газопостачання.