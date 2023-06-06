Це екоцид: у Зеленського показали шокуюче відео після підриву Каховської ГЕС

Зранку 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. На це вже відреагували в Офісі Президента України.

Так, в ОП назвали цей випадок "екоцидом". Також у відомстві показали наслідки підриву ГЕС і що там відбувається.

Важливо Зрозумівши, що накоїли, окупанти самі евакуюються, – Гуменюк про підрив Каховської ГЕС

Реакція Офісу Президента

Очільник ОП Андрій Єрмак назвав підрив Каховської ГЕС черговим воєнним злочином російських терористів. Він наголосив, що наразі Володимир Зеленський збирає термінове засідання РНБО.

Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери,

– зазначив Єрмак.

Він також підкреслив, що такі дії окупантів несуть загрозу для ЗАЕС. Наразі влада працює, як центральна, так і регіональна.

"Безпека людей сьогодні – пріоритет. Маємо забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні", – додав очільник ОП.

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Підрив Каховської ГЕС: що відомо