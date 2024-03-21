Це головна місія Путіна: з якою метою Росія бомбардує Сумщину

Ситуація на Сумщині залишається тривожною. За останній час росіяни збільшили інтенсивність обстрілів області та не зважають на будь-які правила ведення війни.

Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, що ворогу абсолютно байдуже на те, що внаслідок обстрілів помирають цивільні. Причина може бути однією – росіяни хочуть реалізувати план Путіна.

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Мета Росії на Сумщині

Росіяни намагаються створити буферну або санітарну зону. Це їхня стратегія.

У такий спосіб вони намагаються створити дистанцію між власними територіями та територіями, де можуть перебувати українські військові та цивільні,

– пояснив Селезньов.

Військовий експерт додав, що Путін готовий реалізовувати цю місію шляхом масованого бомбардування наших територій.

Евакуація мирного населення

Попри безперервні обстріли, на Сумщині залишається велика кількість мирного населення. Місцева влада продовжує працювати над евакуацією цивільних.

"Варто звернути увагу на чималу кількість заяв представників військово-цивільної адміністрації Сумської області щодо необхідності евакуації мешканців в більш безпечний регіон нашої країни", – прокоментував військовий експерт.

Також Селезньов наголосив, що ворог не зважає на супутні втрати, йому все одно на вбитих та поранених цивільних осіб. Росія підступна та абсолютно зневажає норми та правила ведення бойових дій, що вже усім відомо.

Новини Сумщини: коротко