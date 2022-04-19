Це головний напрямок, – експерт розповів, які санкції проти Росії зараз потрібні найбільше

На Росію продовжують накладати санкції через війну проти України. Проте цього недостатньо, бо деякі країни шукають шляхи, як обійти обмеження. Тепер важливу увагу в санкціях треба зосередитися на мікроелектроніці.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов ефірі 24 каналу.

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За його словами, головний напрямок – це мікроелектроніка. Санкції повинні "пройти" по тих країнах і підприємствах, які виробляють ці засоби і відслідкувати канали, по яким їх можуть постачати в Росію.

Наразі Грузія намагається зробити канал постачання санкційних товарів до Росії. На жаль, вона відмовляється ввести санкції проти РФ і це для країни-агресора може стати такою "паличкою-виручалочкою". Такі країни і має відслідкувати Мінфін США,

– сказав Жданов.

Він наголосив, що у США є окремий підрозділ для цього – фінансова розвідка. Він став перший у світі таким підрозділом, який займається пошуком нелегальних контрактів, рахунків, зокрема і в офшорних зонах, та незаконних оборудок з грошима.

Раніше Олег Жданов розповів про вплив санкції проти Росії. Там фактично військово-промисловий комплекс РФ наразі зупиняється або вже це зробив. І це суттєво впливає на можливості країни-агресорки вести війну. Зокрема, танків Т-90 в складі збройних сил Росії вже немає.

Дивіться повне відео з коментарями Олега Жданова:



До слова, Росія погрожує США наслідками, якщо Вашингтон продовжить передавати озброєння Україні. У Білому домі кажуть, що відповідати на пусті погрози наміру не мають. Речниця Білого дому Джен Псакі зазначила, що не збирається коментувати погрози Путіна чи решти керівництва Росії.