Це історичний момент, – глава МЗС Німеччини підтримала вступ України до ЄС

Анналена Бербок підтримала вступ України до Євросоюзу. Вона наголосила, що не можна закривати двері перед нашою державою.

Вступ України має відбуватися на загальних підставах, – Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини виступила за надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Про це вона сказала 2 червня на форумі телерадіокомпанії WDR Europaforum.

До теми Україна де-факто вже стала частиною Євросоюзу, – Зеленський

Недостатньо просто сказати: ви є частиною Європи. Необхідно сказати: ви є частиною ЄС. Це історичний момент. Ми не можемо зачинити двері перед Україною,

– наголосила очільниця відомства.

Водночас Бербок наголосила, що вступ України в ЄС має відбуватись на загальних підставах. Мовляв, ніяких поблажок бути не може. Водночас, за її словами, держави-члени ЄС мають робити все, аби Україна змогла колись до них долучитися.

В Італії кажуть, що держави ЄС проти вступу України

Президент Володимир Зеленський заявив, що відмова ЄС надати Україні статус кандидата на вступ матиме масштабні негативні наслідки. Зокрема, вона призведе до дестабілізації ситуації на континенті. Адже тоді Росія побачить, що Європа дає слабину.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на пресконференції після саміту Євросоюзу заявив, що всі великі країни-члени проти надання Україні кандидатства на членство. Водночас він наголосив, що Італія має іншу думку й підтримує європейський шлях України.

Очільник італійського уряду додав, що рішення про статус України наразі непередбачуване. Все через протидію низки держав.

На якому етапі вступу до Євросоюзу перебуває Україна

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква пояснив, що наша держава повинна відповідати всім критеріям організації, до якої хоче долучитися. У питанні членства в ЄС ми наразі перебуваємо на етапі підготовки висновку Європейської комісії щодо того, чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям.

Після того, як нашій країні нададуть статус кандидата, потрібно буде провести переговори щодо угоди про вступ, а також підписати та ратифікувати її в парламентах усіх країн-членів.

Це може вас зацікавити – Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має відкрити для України перспективу вступу: відео

Вердикт Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС Київ може почути вже цього місяця. Адже у черві відбудеться засідання Європейської ради, на якому, ймовірно, обговорять це питання.