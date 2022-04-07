Це кінець, – Кокс про виключення Росії з ПАРЄ

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс розповів про виключення Росії з одного з двох статутних органів Ради Європи.

Зокрема, Кокс заявив, що ПАРЄ цього не зробило у 2014 році, але цього разу їм вдалося об'єднати зусилля всіх представників Ради Європи та ухвалити рішення про виключення Росії, інформує 24 канал.

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Виключення Росії з ПАРЄ

Тіні Кокс додав, що у ПАРЄ усвідомили одну річ – якщо один з членів Ради Європи починає завоювання іншої країни, починає вбивати цивільних, то це червона межа, яку не можна переходити.

За словами лідера ПАРЄ, вони раді ухваленню рішення щодо виключення Росії. Спершу, членство держави-агресорки в ПАРЄ призупинили на 3 дні, а потім взагалі виключили Росію з ПАРЄ. Він підкреслив, що це і складне, і просте рішення водночас, наголосивши, що їхня організація спрямована на забезпечення співпраці у Європі. Проте якщо хтось вважає, що має право вдертися в іншу країну, то це кінець.

Рішення насправді для нас було дуже прикрим, тому що ми хотіли б об'єднати усі країни члени Європи. Але знову ж таки, повторюся, якщо якась країна вважає, що вона має право розпочати вторгнення в іншу країну, то це кінець,

– сказав Тіні Кокс.

Тож відтепер членами ПАРЄ є 46 держав. Кокс додав, що у сучасних умовах вони повинні приділити особливу увагу Україні, яка зараз відстоює свій національний суверенітет.

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