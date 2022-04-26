Це ключовий пункт для Росії з першого дня війни, – Денисенко про останні удари по Одесі

Вадим Денисенко заявив, що Одеса з першого дня повномасштабного вторгнення була одним із ключових напрямків для Росії. За його словами, у плани Путіна входив вихід до Придністров'я.

Про це радник міністра внутрішніх справ повідомив 26 квітня в ефірі телемарафону, пише 24 канал.

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Ключове завдання для Росії, починаючи з 2004 року, полягає у тому, щоб відрізати половину України і зробити сухопутний перехід до Придністров'я. Тому Одеса – це ключовий пункт для Росії, з цієї точки зору,

– сказав Вадим Денисенко.

Водночас він зауважив, що місто – це вихід до моря, втрата якого перетворить Україну на сухопутну державу. Саме тому Одеса залишається ключовим напрямком для російських окупантів.

"Вони пробували місто обстрілювати, на щастя, після знищення крейсера "Москва" сили Росії в акваторії Чорного моря значно слабші, але атакувати Одесу вони будуть", – додав посадовець.

Нагадаємо, вранці понеділка, 25 квітня, росіяни з Криму намагалися завдати удару по Одесі. Українським силам ППО вдалося збили одну з ракет. Інша ж не долетіла та впала у Чорне море.