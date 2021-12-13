Це крайні речі, – Стефанчук про можливість запровадження надзвичайного або навіть воєнного стану

Руслан Стефанчук заявив, що у законодавстві чітко регламентовано, які загрози можуть спричинити запровадження в Україні надзвичайного або воєнного стану. Однак, за його словами, це країні речі.

Голова Ради зазначив, що у багатьох країнах Європейського Союзу вони активно застосовуються.

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Він навів приклад пандемії та наголосив, що у будь-якому разі ситуація контролюватиметься, і в разі необхідності український парламент готовий зібратися, працювати 24/7 і ухвалити відповідні рішення за тією процедурою, що визначена у законі.

Ці питання чітко регламентовані законодавством. Я дуже не хотів би, щоб ми у заголовках новин починали лякати людей можливістю запровадження надзвичайного чи воєнного стану, тому що це крайні речі, які можуть застосовуватися в державі,

– сказав Руслан Стефанчук.

Народний депутат також додав, що наразі у світі ціла низка викликів, які спрогнозувати неможливо.

Війська Росії на кордоні України

Восени 2021 року в американських ЗМІ писали про стягування Росією військ до кордону з Україною та загрозу повномасштабного вторгнення. Пізніше цю інформацію підтвердив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, Росія може почати повномасштабну війну вже в січні – лютому 2022 року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що біля наших кордонів дислокуються понад 94 тисячі російський військових. І за його словами, вони можуть почати наступ уже цієї зими.

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Питання запровадження надзвичайного або воєнного стану стало актуальним з моменту, як Росія почала стягувати своїй війська та техніку до кордонів України.