І це лише початок, – Зеленський назвав кількість F-16, які отримає Україна
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський 20 серпня прибув з офіційним візитом до Нідерландів. Там український очільник дізнався, яку саме кількість літаків F-16 отримає наша держава.
За його словами, Україна отримає 42 літаки західного зразка. Він наголосив, що така кількість є лише початковою для нашої держави.
До теми F-16 уже був в Україні, – командувач Повітряних сил розповів, навіщо прилітали винищувачі
Зеленський розповів деталі про отримання F-16
Володимир Зеленський наголосив, що він з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте домовився про кількість F-16, які будуть надані Україні. Це станеться після тренування наших пілотів та інженерів.
42 літаки. І це лише початок,
– сказав глава держави.
Президент зазначив, що ці літаки Україна використає для того, щоб "тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл". Він запевнив, що це ще один крок для посилення повітряного щита України.
Наостанок він подякував Нідерландам за позицію щодо надання винищувачів F-16 Україні. Зеленський запевнив, що наша держава обов'язково переможе ворога у цій війні.
Володимир Зеленський прибув у Нідерланди за F-16
- Володимир Зеленський разом із першою леді й командою 20 серпня прибув до Нідерландів. Там він мав переговори з прем'єр-міністром країни Марком Рютте.
- За словами глави держави, головне питання, яке вони мали обговорити під час зустрічі – постачання F-16 до України. Також на порядку денному був Глобальний саміт миру, формула миру й притягнення держави-терористки до відповідальності.
- Варто зазначити, що за день до цього Зеленський відвідав Швецію. Там йому вдалося деталізували домовленість щодо спільного виробництва бойових машин CV90 в Україні, а також їх локалізації виробництва та ремонтів.
- Крім того, українські захисники вже почали випробування на винищувачах "Gripen". Глава держави наголосив, що працює над тим, щоб Україна отримала ці літаки.
- До того ж Володимир Зеленський та перша леді зустрілися з королем Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією.