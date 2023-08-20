І це лише початок, – Зеленський назвав кількість F-16, які отримає Україна

Володимир Зеленський 20 серпня прибув з офіційним візитом до Нідерландів. Там український очільник дізнався, яку саме кількість літаків F-16 отримає наша держава.

За його словами, Україна отримає 42 літаки західного зразка. Він наголосив, що така кількість є лише початковою для нашої держави.

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Зеленський розповів деталі про отримання F-16

Володимир Зеленський наголосив, що він з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте домовився про кількість F-16, які будуть надані Україні. Це станеться після тренування наших пілотів та інженерів.

42 літаки. І це лише початок,

– сказав глава держави.

Президент зазначив, що ці літаки Україна використає для того, щоб "тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл". Він запевнив, що це ще один крок для посилення повітряного щита України.

Наостанок він подякував Нідерландам за позицію щодо надання винищувачів F-16 Україні. Зеленський запевнив, що наша держава обов'язково переможе ворога у цій війні.

Володимир Зеленський прибув у Нідерланди за F-16