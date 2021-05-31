Це маскувальні операції, – експерт пояснив заяву Росії щодо транзиту газу Україною

У Росії мають намір зберегти постачання газу через Україну після запуску "Північного потоку-2". Проте відповідна заява може бути лише черговою маніпуляцією.

Наразі у Кремлі намагаються показати, що Росія і "Газпром" здатні на домовленості та виконують все, що підписали. Про це розповів експерт з енергетики Михайло Гончар.

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Експерт пояснив, що "Газпром" ще приблизно у 2019 році заявляв про те, мовляв, він не має наміру переривати транзит газу через Україну.

"Це все те, що можна віднести до категорії маскувальних операцій. Зараз у Росії відчувають, що шалька терезів схилилась на бік звершення "Північного потоку-2", – сказав Михайло Гончар.

Він наголосив, що згідно з досвідом України, сподіватись на те, що "Газпром" у випадку, якщо вдасться добудувати "Північний потік-2" і ввести його в експлуатацію, буде дотримуватись подальшого виконання контракту – наївно.

"Будь-які договори з Росією, контракти з державними компаніями цієї країни вони варті, як правило, не більше паперу на якому вони підписані", – сказав Михайло Гончар.

Росія може "зістрибнути" з контракту

За словами Михайла Гончара, Росія піде шляхом створення так званої форс-мажорної ситуації, яка дозволить їм "зістрибнути". Вони відпрацювали подібну ситуацію у 2009 році, на прикладі Туркменського газу і постачань з Туркменістану через систему Середньої Азії, коли там "раптово" відбувся вибух на газопроводі – згодом "Газпром" "зістрибнув" із зобов'язань закуповувати 50 кубічних мільярдів газу щороку, додав експерт.

Те ж саме нескладно зробити у випадку з Україною і транзитним контрактом, який є між "Нафтогазом" та "Газпромом",

– пояснив Михайло Гончар.

Він зауважив, що якщо Росії вдасться добудувати "Північний потік-2", то вона не введе його швидко в експлуатацію. Експерт з енергетики роз'яснив, що у 2021 – 2022 роках Росія ще буде дотримуватись контрактних положень, а далі – за планом "зістрибнути".

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