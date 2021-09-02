Це мертва історія, – Резніков про мінські перемовини

2 вересня 2021 , 09:59
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Джерело:

"Ліга.net"

Олексій Резніков вважає мінські консультації "мертвими". За його словами, 4 – 5 годин говорять ні про що.

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявив, що мінські консультації – це нульовий трек.

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У моєму кабінеті відбуваються ці онлайн-переговори. Це мертва історія, –
сказав політик.

Однак консультації треба зберегти

За словами міністра, потрібно зберегти "цей канал комунікації, хоч і слабенький". Резніков пояснив, це для того, щоб, коли настане потрібний момент, могли використати канал.

Крім того, мінські консультації слід зберегти заради українців, які перебувають в тюрмах окупантів, наприклад, в "Ізоляції". Резніков зауважив, що понад 200 людей Україна намагається забрати звідти.

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Автор: Ольга Музика