Це мертва історія, – Резніков про мінські перемовини
Джерело:"Ліга.net"
Олексій Резніков вважає мінські консультації "мертвими". За його словами, 4 – 5 годин говорять ні про що.
Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявив, що мінські консультації – це нульовий трек.
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У моєму кабінеті відбуваються ці онлайн-переговори. Це мертва історія, –
сказав політик.
Однак консультації треба зберегти
За словами міністра, потрібно зберегти "цей канал комунікації, хоч і слабенький". Резніков пояснив, це для того, щоб, коли настане потрібний момент, могли використати канал.
Крім того, мінські консультації слід зберегти заради українців, які перебувають в тюрмах окупантів, наприклад, в "Ізоляції". Резніков зауважив, що понад 200 людей Україна намагається забрати звідти.
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