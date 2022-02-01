Це меседж Москві, – журналіст про підтримку України з боку Польщі та Великої Британії

Між Україною, Польщею та Великою Британією мають створити новий формат співпраці. Те, що країни підтримують українську державу, є своєрідним меседжем Росії.

Про це розповів британський журналіст Андрій Остальський в ефірі 24 каналу. Як Велика Британія, так і Польща хочуть максимально продемонструвати свою солідарність з Україною.

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За словами Остальського, країни намагаються показати Кремлю, що будь-які авантюри та неочікувані воєнні дії чекатиме серйозний спротив.

Тому це меседж Москві, що вони (Велика Британія та Польща – 24 канал) готові допомагати Україні й координувати свої дії,

– наголосив журналіст.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційне оголошення про створення нового альянсу Україна – Польща – Велика Британія перенесли через хворобу глави британської дипломатії Ліз Трасс.

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