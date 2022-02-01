Це меседж Москві, – журналіст про підтримку України з боку Польщі та Великої Британії
Джерело:24 канал
Між Україною, Польщею та Великою Британією мають створити новий формат співпраці. Те, що країни підтримують українську державу, є своєрідним меседжем Росії.
Про це розповів британський журналіст Андрій Остальський в ефірі 24 каналу. Як Велика Британія, так і Польща хочуть максимально продемонструвати свою солідарність з Україною.
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За словами Остальського, країни намагаються показати Кремлю, що будь-які авантюри та неочікувані воєнні дії чекатиме серйозний спротив.
Тому це меседж Москві, що вони (Велика Британія та Польща – 24 канал) готові допомагати Україні й координувати свої дії,
– наголосив журналіст.
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Журналіст розповів про підтримку з боку Польщі та Великої Британії: дивіться відео
Що цьому передувало
- Велика Британія у січні анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною через загрозу російської агресії на українській території.
- Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що така співпраця допоможе захистити свободу та демократію у Східній Європі.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в об'єднання входять держави, які поділяють спільні принципи, прагнуть зміцнювати безпеку, розвивати торгівлю та готові до конкретних дій.
- Варто зауважити, що з ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці у жовтні 2021 року виступила саме Україна.