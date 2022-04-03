Це могло б врятувати нам життя, – Зеленський про озброєння, яке міг би передати Захід
Джерело:CBS News
Президент Володимир Зеленський заявив, що Захід має зброю, яка може врятувати життя українців. У першу чергу йдеться про літаки, які Україна тривалий час просить у США та союзників НАТО.
Президент: Це була б швидка допомога та дуже швидка підтримка
Зеленський сказав, що є види озброєння, передача якого не зашкодить оборонній системі країн НАТО. Глава держави вважає, що США можуть вплинути на країни НАТО в Європі, щоб ті передали зброю Україні.
Варте уваги 14 років тому НАТО мало шанс запобігти, – Зеленський показав світові жахливі фото з Київщини
Він звернув увагу, що деякі види озброєння виготовлювали в Україні та Росії, тому українським військовим не потрібно витрачати час на навчання.
Це була б швидка допомога та дуже швидка підтримка. І я думаю, що Сполучені Штати могли б вплинути на це рішення, і багато європейських країн могли б це зробити,
– заявив Зеленський.
Глава держави зазначив, що Україна отримує військову допомогу, однак "темп не дуже швидкий". Натомість Україна втрачає людей.
"Люди – цінніші за будь-яке обладнання, яким вони могли ділитися", – заявив Зеленський.
Президент додав, що надання винищувачів врятувало б життя багатьом українцям, адже тоді б Росія не мала переваги в небі.
Вони (літаки, – 24 канал) могли б рятувати життя, і Росія не мала б переваги в небі. На жаль, ми не можемо цього отримати. І це стосується позиції НАТО,
– резюмував президент.
До слова – Зеленський жорстко дорікнув Альянсу: НАТО мало шанс запобігти: дивіться відео