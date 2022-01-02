Це моя мрія і мета, – Маркарова про безвіз зі США

Оксана Маркарова – пані посол України у США – сподівається, що ситуація з видачею туристичних віз до США покращиться разом зі стабілізацією епідеміологічної ситуації.

За словами Маркарової, наразі посольство США має менше можливостей щодо видачі віз. Причиною є обмеження, запроваджені через пандемію коронавірусу.

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Це призвело до того, що суттєво збільшився час очікування туристичних віз. Маркарова зауважила, що коли ситуація з коронавірусом покращиться, видача віз може прискоритися.

Водночас посольство активно допомагає, "якщо є термінові питання, які стосуються, наприклад, здоров'я".

Безвіз зі США

Маркарова розповіла, що для безвізу зі США Україні потрібно відповідати декільком критеріям.

Я коли їхала до США, то казала, що це буде моя мрія і мета – наблизитися до безвізового режиму,

– наголосила пані посол.

За словами Маркарової, зокрема, мовиться про низку питань:

захист кордонів;

обмін інформацією між країнами;

як швидко українська сторона повідомляє про втрачені чи вкрадені паспорти.

США передадуть Україні катери

Маркарова розповіла, що у 2022 році Україна нарешті отримає від США катери типу Mark VI. Їх може бути понад 3 штуки. Це – сучасні, швидкі та маневрові кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій. Довжина катерів сягає 26 метрів.

У першому кварталі поточного року США відправлять Україні ще один катер типу "Айленд".

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