Це може бути прецедентом, – Кравчук про виключення Разумкова зі "Слуги народу"

Колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова можуть позбавити депутатського мандату. Попередньо, це має відбутися на з'їзді партії "Слуга народу".

Як сказала нардепка та заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, партія до жодного депутата всіх рівнів ще не застосовувала процедури позбавлення мандату.

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Кравчук зауважила, що відповідне рішення не ухвалюватиме парламентська фракція.

Тому що у нас навіть у фракції є люди, наприклад, які не входять до партії. З'їзд партії – це вищий орган, і в його компетенції ухвалювати такі рішення,

– пояснила вона.

Нардепка наголосила, що у випадку виключення Разумкова зі "Слуги народу" – це може бути прецедентом. Вона повідомила, що з'їзд партії "Слуга народу" запланований на кінець листопада.

"Але я не знаю, чи є це питання на порядку денному з'їзду. Ми, напевно, ще спостерігатимемо, як розвиваються події", – додала Кравчук.

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За її словами, спочатку порушувалося питання про зняття Разумкова з посади спікера Верховної Ради, а тепер і про позбавлення мандата народного депутата.

Ми йшли в політику від Володимира Зеленського, від президента. І коли хтось починає свій автономний політичний шлях, то, в принципі, це нормально. У нас рабства немає, ніхто нікого не закував у кайдани. Але було б правильно, знаєте, як кажуть, входити в історію власним коштом,

– зазначила заступниця голови фракції "Слуга народу".

Додамо, що за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Ради проголосували 7 жовтня. Таке рішення підтримали 246 "слуг народу". Причиною цього стало те, що Разумков не підтримував законопроєкти партії.